/660124/وكيل-أعمال-راموس-يكشف-حقيقة-الرحيل-من-باريس-سان-جيرمان

نفى رينيه راموس وكيل أعمال الدولي الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال وكيل أعماله في هذا الصدد لصحيفة "إل موندو": "سيرجيو سيلعب بأسرع ما يمكن، لن ينسحب أو يفسخ عقده".

لم يخض المدافع الإسباني سيرجيو راموس، أي مباراة مع فريقه العاصمة الفرنسية، ليصبح مستقبل القائد السابق لريال مدريد محل شك مع الفريق الباريسي.

وغاب راموس عن الملاعب بسبب إصابة لم تسمح له بالمشاركة في مباراة رسمية منذ 5 مايو ، منذ هزيمة ريال مدريد 2-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة (لو باريزيان)، لا يعتقد باريس سان جيرمان، أن إنهاء عقد اللاعب هو سيناريو بائس بعد الآن.

حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على فريق ليل، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وبالرغم من تأخر الفريق الباريسي في نتيجة المباراة في بداية اللقاء، إلا ان هجوم باريس سان جيرمان، بمساندة جمهور حديقة الأمراء، عادو بقوة في نتيجة المباراة.

أهداف المباراة

جاء الهدف الاول لفريق ليل في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، عن طريق جوناثان ديفيد، من خلال بعد عدة تمريرات بين لاعبي ليل وصلت الكرة لبوراك يلماز على يسار منطقة الجزاء وتوغل بالكرة بمهارة داخل نطقة الجزاء ثم مرر الكرة لجوناثان ديفيد على القائم الأول ليسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة في الشباك.

وعاد باريس سان جيرمان في المباراة بالهدف الأول في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، عن طريق ماركينيوس، من خلال دي ماريا أرسل تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار قابلها ماركينيوس الخالي تماماً من الرقابة من على القائم الثاني بتسديدة مباشرة في سقف المرمى.

وجاء الهدف الثاني لباريس سان جيرمان والثالث في المباراة في الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة، عن طريق أنخيل دي ماريا، من خلال أنخل دي ماريا تبادل تمرير الكرة مع نيمار على حدود منطقة الجزاء ثم سدد دي ماريا الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر الكرةفي أقصى الزاوية اليمنى في الشباك.