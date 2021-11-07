/660126/لجلسة-5-ديسمبر-تأجيل دعوى-بطلان-عمومية-نادي-الزمالك

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة أيام ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، لعام ٢٠١٩ ، بداعي أنها مخالفة للقانون ، لجلسة 5 ديسمبر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل دعوى بطلان عمومية نادي الزمالك

دعوى بطلان عمومية نادي الزمالك

وأشار جورج في دعواه إنه عضو مجلس إدارة منتخب، مبديا تعجبه من إجراء الانتخابات على مقعده، مؤكدا أن تواجد حمادة أنور وأحمد مرتضى بالجمعية العمومية غير قانوني.

واختصم جورج في الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية، ورئيس نادي الزمالك.

محكمة القضاء الإداري

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بقبول طعن رئيس الزمالك السابق وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

والجدير بالذكر أن هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

بيان وزارة الشباب والرياضة

وكانت قررت وزارة الشباب والرياضة، في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.