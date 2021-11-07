/660127/أول-تعليق-من-ترافيس-سكوت-بعد-وفاة-8-أشخاص-فى-حفله-الأخير

شهدت مدينة هيوستن الأمريكية ليلة حزينة، بسبب ضحايا حفل مغني الراب الشهير ترافيس سكوت، الذين راحوا ضحية التدافع لحضور مهرجان أسترو ورلد الموسيقي.

دوت الخليج يرصد تعليق ترافيس سكوت على ما وقع فى حفله الأخير.

ترافيس سكوت يعبر عن حزنه بسبب حادث حفله

غرد سكوت عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلًا: "لقد دُمرت تمامًا لما حدث الليلة الماضية.. دعواتى للعائلات وكل المتأثرين بما حدث في مهرجان أستروورلد".

وأضاف: "أنا ملتزم بالعمل مع مجتمع هيوستن للشفاء ودعم العائلات المحتاجة، شكرًا لكم قسم الإطفاء، وNRG Park على استجابتهم الفورية ودعمكم.. أحبكم جميعًا".

تسبب تدافع حشود من الجماهير في الليلة الافتتاحية لمهرجان موسيقي بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات.

وفاة 8 أشخاص وإصابة 300 في حفل ترافيس سكوت

وصرح مسؤولو الطوارئ، أن الذعر انتشر بعد أن بدأت الحشود في التدافع نحو مقدمة المسرح في مهرجان "أستروورلد" الموسيقي، الذي أسسه مغني الراب ترافيس سكوت.

ونُقل نتيجة التدافع 11 شخصًا إلى المستشفيات بسبب سكتة قلبية، ووفاة ثمانية آخرون.

يشار إلى أن حوالي 300 شخص من إصابات مثل الجروح والكدمات، خلال الحدث الذي حضره 50 ألف شخص.

فيما أكدت السياسية والقاضية المحلية، لينا هيدالغو، أن ما حدث بأنه ليلة مأساوية للغاية، قائلة: "قلوبنا منفطرة. يذهب الناس إلى هذه الأحداث بحثًا عن وقت ممتع وفرصة للاسترخاء وصنع ذكريات. إنه ليس نوع الحدث الذي تذهب إليه حيث تتوقع استكشاف الوفيات.

تفاصيل واقعة حفل ترافيس سكوت

وصرح رئيس الإطفاء في هيوستن، صامويل بينيا، أن الحادث بدأ حوالي الساعة 21:15 يوم الجمعة (02:15 من يوم السبت بتوقيت غرينتش)، مضيفا: "بدأ الحشد يتدافع باتجاه مقدمة المنصة وبدأ الناس في الذعر".

وأكد أنه مع بدء التدافع في التسبب في إصابات للناس، ازداد الذعر.

فيما توقف ترافيس سكوت مؤسس المهرجان عدة مرات خلال أدائه، الذي استمر 75 دقيقة، عندما اكتشف أن الجمهور في محنة بالقرب من مقدمة المسرح.