/660130/النائب-رامي-جلال-بعد-اختياره-عضوا-باللجنة-العامة-بالشيوخ-نسعى-لتقديم-أفضل-الممارسات-وفق-مبدأ-سياسة-بمفهوم-جديد

حصل النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على عضوية اللجنة العامة بالمجلس. وجدير بالذكر أن مكتب المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد اختارت خمسة من الأعضاء في تشكيل اللجنة العامة كان من بينهم النائب رامي جلال.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب رامي جلال بشأن اختياره عضوا باللجنة العامة

النائب رامي جلال عضوا باللجنة العامة بالشيوخ

وقال النائب رامي جلال، عضو مجلس النواب، : "نسعى في أداء عمل اللجنة لتقديم أفضل الممارسات وفق مبادئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي ترفع شعار سياسة بمفهوم جديد".

يُشار إلى أن النائب رامي جلال، عضوا بلجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية،عضوا بمجلس الشيوخ المصري، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ويعمل كاتبًا صحفيًا بجريدتي "المصري اليوم"، و"الوطن".

السيرة الذاتية للنائب رامي جلال

و حصل "جلال" على بكالوريوس العلوم ثم ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية. كما حصل على دبلومة القيادة الفعالة من كينجز كوليدج لندن، ودبلومة الإدارة العامة من جامعة تشيلي.

وحصل على العديد من الدورات التدريبية من الأكاديمية الوطنية للتدريب والجامعة الأمريكية والمعهد القومي للإدارة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

كما حصل على درجة الماجستير الأكاديمي في الآداب من جامعة الإسكندرية والماجستير المهني في الإعلام من جامعة القاهرة. وهو باحث دكتوراه، بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، ويعمل مدرسًا مساعدًا بها. كما قدم محاضرات للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب (PLP)، بأكاديمية ناصر العسكرية، في مادة علمية بعنوان "صناعة الصورة الذهنية للمؤسسات". مثل "جلال" مصر في عدد من الوفود الخارجية منها الوفد المصري في منتدى السياسات رفيع المستوى بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، عامي 2018 و2019. كما كان أحد أفراد وفد جمهورية مصر العربية في القمة العالمية للحكومات بمدينة دبي الإماراتية، في نسختيها: 2018، 2019. وترأس البعثة المصرية، المرسلة إلى العاصمة البريطانية "لندن" للدراسة والتدريب استعدادًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، عام 2020. عمل جلال في الأعوام الأربعة السابقة على مجلس الشيوخ مستشارًا لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومتحدثًا رسميًا باسم الوزارة. وهو عضو منتدى تعزيز لغة الحوار وقبول الآخر التابع للهيئة القبطية الإنجيلية. كما اختير من قِبل مؤسسة الأزهر الشريف، عام 2015، ممثلًا عن الشباب، عضوًا في لجنة صياغة وثيقة آليات وضوابط تجديد الفكر والخطاب الديني، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر. يُشار إلى أن اللجنة العامة بمجلس الشيوخ تختص بعدد من المهام منها: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، كما أن للجنة العامة صلاحية أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة ذلك.