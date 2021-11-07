/660131/صور-أول-اجتماع-للجنة-العامة-مجلس-الشيوخ-فى-دور-الانعقاد-الثانى

عقدت اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أول اجتماع لها في دور الانعقاد الثاني اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ووكيلي المجلس بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي، في حضور رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية.

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ويأتي اجتماع اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، بهدف استعراض خطط عمل رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وإطلاع رئيسه على أجندة اللجان في ظل حالة ترقب لوصول مجموعة من القوانين الهامة المحالة إلى الشيوخ من مجلس النواب، بخلاف آليات التفاعل مع مجموعة من القضايا والمستجدات الطارئة خلال الفترة المقبلة.

وحدد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات اللجنة العامة بالغرفة الثانية للبرلمان وتنص على:

صور.. أول اجتماع للجنة العامة مجلس الشيوخ فى دور الانعقاد الثانى

أن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 28 من هذه اللائحة، ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.