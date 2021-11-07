/660133/النائب-تامر-عبد-القادر-معرض-النقل-الذكي-لقاء-لتبادل-الخبرات-والتجارب-في-مجال-النقل

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن معرض النقل الذكي الذى يقام بعنوان "الطريق إلى 2030"، يمثل أكبر ملتقى استثمارى واستراتيجى فى مجال النقل، لافتا إلى أنه يأتى بمشاركة كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها، وأشاد بتنظيم الملتقى الذى يعد من أهم الفاعليات لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب تامرعبد القادر بشأن افتتاح معرض النقل الذكي

معرض النقل الزكي

وأضاف النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن المعرض الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم، يمثل أفضل اللقاءات الترويجية والتسويقية لطبيعة الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية والتى تم تنفيذها فى زمن قياسى، بالإضافة إلى توضيح استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.

الدورة الرابعة لمعرض النقل الزكي

وأضاف عبدالقادر، أن رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر فى دورته الرابعة يضيف أهمية قصوى لمجال النقل، ويؤكد على اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام بشكل بالغ الأهمية، وهو ما دفع الشركات الأجنبية والعالمية للمشاركة لأهمية الملتقى الدولى الذى تستضيفه مصر.

وكشف عبدالقادر، أن المعرض يسهم فى إتاحة الفرصة للشركات المحلية والعالمية المشاركة فى مشروعات تكنولوجيا النقل لعرض قدراتها وما آلت إليه من تطور فى هذا المجال والخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء، للاستفادة من هذا التطور فى مجال النقل.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى، كان قد افتتح صباح اليوم معرض النقل الذكي الذى يقام بعنوان "الطريق إلى 2030"، وتفقد الرئيس أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة وأجنحة عدد من الوزارات واستمع لشرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها القطارات المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما استمع الرئيس السيسي إلى عروض تفصيلة للموقف التنفيذي لمشروعات النقل والمواصلات خاصة محطات القطار الكهربائي والمونوريل «مونوريل العاصمة الإدارية- مونوريل 6 أكتوبر»، والتى تعد وسيلة جديدة للنقل الجماعي لربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية لتحدث بذلك نقلة حضارية كبيرة في قطاع نقل الركاب وتستهدف تلك الوسيلة الجديدة تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين للعاصمة الإدارية.

كما استمع الرئيس السيسي إلى عروض تفصيلة للموقف التنفيذي لمشروعات النقل والمواصلات خاصة تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ في مصر والملاحة البحرية حيث أن منظومة النقل البحري إحدى أذرع الدولة لتنشيط التجارة الخارجية كما أن تطوير منظومة النقل البحري سيساهم في تعزيز التجارة البينية كما استمع الرئيس السيسي لعدد من الشركات الأجنبية العارضة.