وزارة التضامن: نسعى للتوسع فى كفالة الأطفال كريمى النسب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمى النسب فى أسر "شبه طبيعية" لتوفر لهم بيئة أسرية توليها الاهتمام والرعاية، وتماشيًا مع سياسة الدولة فى تطبيق سياسة الشمول المالى.

وتشمل الإجراءات ملء نموذج استخراج بطاقة الأسر البديلة الجديد المُسجل عليه بياناتها الأساسية تأميناً لهم و"لأطفالهم"، والذى يتم بموجبه تقديم تسهيلات عديدة للتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بدلا من التعامل بعقد رعاية طفل بنظام الأسر البديلة الكافلة.

وتقوم الأسرة البديلة الكافلة بسداد مبلغ 200 جنيه على رقم الحساب التالى 21812 التابع لبنك ناصر الاجتماعى فرع القاهرة باسم الأسر البديلة الكافلة أو من خلال الدفع الفورى لذات الحساب.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى عددًا من الإجراءات لإصلاح منظومة الرعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال دعم منظومة الأسر البديلة الكافلة التى يتم تطويرها فى الوقت الحالى.

وقد أصدرت نيفين القباج، توجيهات لمديريات التضامن الاجتماعى وكافة دور الأيتام بضرورة دعم منظومة الأسر البديلة التى يتم تطويرها فى الوقت الحالى، وأن يتم تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التى تقدمت بطلب الكفالة والتى قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال.

وتسعى الوزارة إلى دمج تلك المنظومة تحت مظلة الشمول المالى لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وللأسرة الكافلة، ولتحقيق أهداف الدولة المرجوة فى إدخال كافة الفئات المستهدفة من قِبل الوزارة على المنظومة المالية وتسهيل الخدمات المختلفة من كافة القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة عن طريق إصدار بطاقات "ميزة" للأسر البديلة الكافلة، وذلك تنفيذًا لنص المادة "90" مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 والتى أناطت بالوزارة إصدار بطاقة للأسر البديلة الكافة يتم التعامل بموجبه مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

يأتى هذا فى الوقت الذى قامت فيه الوزارة بالانتهاء من تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، وذلك انطلاقاً من حقهم فى الأمن والأمان، وفى السكن الآمن، وفى الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة إجراء بحث حالة دقيق للأسر لتقصى أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التى طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية الآمنة والمستقرة لنماء الأطفال المكفولين فى جو أسرى يوفر لهم الرعاية الفضلى صحياً ونفسياً وتربوياً.

وتقوم اللجنة المعنية بتطوير الرعاية البديلة بمراجعة ملفات الأسر، وذلك لضمان الشفافية والحيادية فى اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى معاونة أعضاء اللجنة فى تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة.

جدير بالذكر أن عدد الأطفال فى الأسر البديلة الكافلة بلغ 12,400 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من الاستضافة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10,800 طفل وطفلة قاطنين فى 516 مؤسسة رعاية.