محافظ الشرقية يتفقد مدينة بلبيس لمتابعة منظومتى الصحة والنظافة

بدأت الجولة، بتفقد مستشفى بلبيس المركزى للتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض والنوبتجية بالأقسام الطبية المختلفة لتقديم خدمة صحية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفى، حيث شدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيال غير الملتزمين، حيث تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وشبكة الغازات (الأكسجين) بالمستشفى للوقوف على حالتها، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة لخزان الأكسجين أولا بأول، والتأكد من توافر كميات الأكسجين بالشكل الكافى، واختبار تشغيل الشبكة الاحتياطية واسطوانات الأكسجين البديلة لتكون جاهزة عند الحاجة إليها.
وحرص المحافظ على الاستماع لعدد من المرضى والمترددين على المستشفى، واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكداً على إدارة المستشفى توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمريض ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المترددين على المستشفى والأطقم الطبية.
ثم انتقل المحافظ لمتابعة أعمال إنشاء الحديقتين المقابلتين لمستشفى بلبيس المركزى، حيث تمثلان متنفساً ومتنزهاً لأبناء المدينة لقضاء أوقات فراغهم، ووجه المحافظ على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ومراعاة اللمسة الجمالية والحضارية لهما، تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.
كما تفقد المحافظ عدد من شوارع المدينة ومنها شارع المطافى القديم للبدء فى إعادة رصفه ورفع كفاءته لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وكذلك معاينة عدد من الشوارع الجانبية بالمدينة للبدء فوراً فى رصفها ببلاط الإنترلوك لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، موجهاً رئيس المركز بفحصها وتلبيتها فوراً.
واختتم المحافظ جولته بمدينة بلبيس بتفقد سيارات المحافظة المحملة بالخبز الفينو والمنتج من مجمع المخابز الآلية بمدينة الزقازيق بسعر 40 قرش للرغيف الواحد وذلك لمحاربة الغلاء ولتخفيف العبء والمعاناة من على كاهل المواطنين، حيث تم الدفع اليوم بثلاث سيارات محملة بـ 25 ألف رغيف خبز فينو لسد إحتياجات أهالى المدينة.
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