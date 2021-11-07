الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الإثنين نهارا، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلادن فيما تكون حالة الطقس ليلا، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.





وتكون الشبورة كثيفة "من 5 إلى 8 صباحا" على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 29 19 الإسكندرية 27 19 وادى النطرون 27 20 طنطا 28 19 شبين الكوم 28 20 دمنهور 27 19 بلطيم 27 20 مطروح 25 20 السلوم 25 19 سيوة 27 14 بورسعيد 27 21 دمياط 28 21 الزقازيق 29 19 المنصورة 29 18 الإسماعيلية 29 18 السويس 28 21 العريش 28 19 رفح 28 18 رأس سدر 29 21 نخل 28 12 نويبع 30 22 طابا 28 20 كاترين 27 14 الطور 28 21 شرم الشيخ 30 22 الغردقة 31 20 مرسى علم 30 21 الفيوم 30 16 بنى سويف 30 17 المنيا 30 17 أسيوط 31 16 سوهاج 32 17 قنا 33 19 الأقصر 34 20 أسوان 35 20 ادفو 35 20 أبوسمبل 35 19 الوادى الجديد 33 16 شلاتين 30 19 أبو رماد 29 20 حلايب 27 21 رأس حدربة 27 22

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