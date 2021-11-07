وزير الرى: تأهيل 3100 كيلومتر من الترع على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة ضبط الجودة، نظرا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الرى مشروعات الموارد المائية والرى بمحافظة الفيوم، حيث التقى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وتفقد أعمال تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث بالمحافظة.

كما تفقد عبدالعاطى والأنصارى أعمال تأهيل ترعة قوتة بطول 3.9 كيلومتر، والتى تخدم زمام 4247 فدانا.

وأشاد المزارعون بأعمال تأهيل ترعة قوتة، مشيرين إلى أن تأهيل الترعة أدى لتحسين حالة الرى على طول الترعة، حيث تصل مياه الرى إلى النهاية خلال عشر دقائق فقط بعد فتح بوابة الفم، بالإضافة لزراعة المساحات البور الواقعة بنهاية الترعة والتى كانت متروكة بدون زراعة منذ أكتر من 40 عاما.

كما تفقد الدكتور عبدالعاطى، يرافقه الدكتور الأنصارى مشروعات تأهيل المساقى والرى الحديث المنفذة بمعرفة المنتفعين بقرية قوتة بمركز يوسف الصديق بنهاية ترعة قوتة الرئيسية، حيث تم تفقد مزرعتين تم التحول فيهما للرى الحديث مع قيام الأهالى بتأهيل المسقى التى تروى أراضيهم.

واستعرض وزير الرى النجاح الذى حققته المزرعتان، معربا عن رغبته فى أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للرى الحديث وتأهيل المساقى الخصوصية دافعا للعديد من المزارعين لهذا التحول لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وأفاد المزارعون بأنه وعلى الرغم من قيامهم مجتمعين بإنفاق حوالى 5 ملايين جنيه على عمليات تأهيل المساقى والرى الحديث، إلا أنه حدثت زيادة كبيرة فى إنتاجية الفدان وتحسن فى نوعية المحاصيل، وبالتالى فإن العائد من هذا التحول يفوق الاستثمارات التى تم إنفاقها، خاصة إنه كانت توجد أراضى متروكة بدون زراعة منذ 20 عاما، وتم زراعتها لتوفر المياه وسهولة وصولها لنهاية المسقى.

وأشار المزارعون إلى ارتفاع سعر الفدان من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه بعد هذا التحول، كما أشاروا للزيادة الكبيرة التى تحققت فى إنتاجية المحاصيل، حيث تضاعف إنتاج القمح من 10 أردب فى حالة الغمر إلى 20 أردبا فى حالة استخدام الرى الحديث، وتضاعف إنتاج البصل من 10 أطنان إلى 20 طنا عند استخدام الرى الحديث.