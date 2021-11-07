«تخصصوا في سرقة الدراجات»..القبض على شخصين بدار السلام

/660142/تخصصوا-في-سرقة-الدراجاتالقبض-على-شخصين-بدار-السلام

نجحت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، في إلقاء القبض على شخصين، لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما مبلغ مالي «مجهول المصدر»، 2 هاتف محمول.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إلقاء القبض على شخصين بالقاهرة

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم أمام رجال المباحث، عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما، وبالأنتقال والفحص اعترفا أنهما تمكنا من سرقة مركبة «توك توك» من منطقة دار السلام بالقاهرة «بأسلوب توصيل الأسلاك»، وبعد ذلك قاما بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية» وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيعها.

أمكن التوصل للمجني «عليه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام»، وبسؤاله قرر باكتشافه واقعة السرقة وعدم قيامه بتحرير محضر.

توك توك

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف العميل سيئ النية المشار إليه وأمكن القبض عليه وبمواجهته أمام رجال المباحث بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وتم بإرشاده ضبط مركبة «التوك توك» المستولى عليها بمكان إخفائها، كما تم بإرشاده ضبط عدد 2 مركبة «توك توك - 3 دراجة نارية» أقر بشرائهم من المتهمان مقابل مبالغ مالية، وعلمه بكونهم من متحصلات وقائع سرقة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على مركبة «التوك توك» وإتهمهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر اليوم وصل مسئولي شركة الغاز إلي مكان حدوث انفجار بسبب تسرب غاز بمنزل بمنطقة الطالبية، لغلق المحبس الرئيسي للغاز الموصل للعقار، وإجراء الصيانة اللازمة، وعلى الفور تم نقل المصابين والمتوفين إلي مستشفى الهرم.

شهود العيان

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من المصابين، وأتضح أن تسرب غاز أدى إلي حدوث انفجار وحودث تصدعات وانهيار حوائط بعقارين مجاورين، وأكد شهود عيان أمام رجال المباحث، أن عدد الوفيات وصل إلي 3 أشخاص، ويجري رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وعلى الفور تم إخطار مسئولي محافظة الجيزة وحي الطالبية لإجراء معاينة للعقارين تمهيدًا لإعداد تقرير بمدى سلامتهما الإنشائية.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الطالبية، إخطارا يفيد حدوث انفجار نتيجة تسرب غاز بعقار بمنطقة الكونيسة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلي مكان الواقعة، وأكدت التحريات الأولية إلي أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وتم نقلهم إلي مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.