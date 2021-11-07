/660144/خاص-كارتيرون-يسافر-إلى-الإمارات-بدلا-من-فرنسا-تعرف-على-التفاصيل

قرر باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، قضاء فترة الإجازة التي حصل عليها من إدارة النادي بالإمارات بدلا من فرنسا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن كارتيرون ذهب لقضاء فترة الإجازة في الإمارات ولم يذهب إلى فرنسا مباشرة.

وتزداد التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

ومن المقرر أن يعو باتريس كارتيرون إلى القاهرة الخميس القادم، من أجل التواجد داخل النادي ومباشرة عمله بشكل طبيعي.

محمد الشناوي: أشكر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.. والجماهير تستحق الفرحة بشكل مستمر

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، أنه مباراة اليوم أمام الزمالك كان لابد أن يتم تحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "الأهم في لقاء اليوم هي روح اللاعبين، وظهر ذلك خلال أحداث المباراة، وأبارك للجميع على النتيجة، وكنا نريد إسعاد الجماهير، وقد كان كانت البداية جيدة، ونهاية المباراة ترعنا للضغط بشكل طبيعي وتمكنا أن نحقق الفوز".

وزاد "أشكر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على العمل الشاق خلال الفترة الماضية من أجل تجهيزي للمباراة، والشكر أيضا لإدارة النادي التي وفرت جميع الأجهزة المطلوبة من أجل العلاج بشكل سريع للاعبين، وهذا الأمر يحدث مع جميع اللاعبين وليس الشناوي فقط".

وواصل "مشاركتي في المباراة كانت بعد شفائي تماما، ولو كنت غير مؤهل للعب المباراة كان علي لطفي سيحرس مرمى الفريق بشكل جيد وقدم فترة كبيرة بشكل رائع مؤخرا، والجميع يلعب من أجل مصلحة الأهلي وليس شئ آخر، وكرة القدم لعبة جماعية، وأي حارس سيتواجد سيحرس مرمى الفريق بشكل جيد".

باتريس كارتيرون

وتابع "التركيز فقط كان كلمة السر خلال الفترة الماضية من أجل العودة في هذه المباراة، ونادي الزمالك قدم مباراة كبيرة وأقول لهم هارد لك ولجماهيرهم، وكل لاعب يلعب من أجل فريقة".

واختتم "لاعبي الزمالك تربطنا بهم علاقة جيدة، وأقول لهم هارد لك، والقادم أفضل للجميع، والجميع يتنافس بشرف، وأرفض التعليق على الأزمة الأخيرة في منتخب مصر".