رسمياً .. اللجنة الأولمبية تعتمد تشكيل مجلس الإسماعيلي الجديد

/660152/رسميا--اللجنة-الأولمبية-تعتمد-تشكيل-مجلس-الإسماعيلي-الجديد

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية، نتيجة انتخابات النادي الاسماعيلي التي تم انعقادها الاسبوع الماضي.

ويرصددوت الخليجالتفاصيل:

وأصدرت اللجنة الأولمبية خطابا رسميا أكدت فيه اعتماد نتيجة الانتخابات بعدما تم عرض كافة الاوراق والاجراءات على اللجنة المختصة.

وأظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، الاثنين الماضي، فوز المهندس يحيى الكومي، بمنصب رئيس النادي، وحصد المهندس خالد زين، مقعد النائب.

وجاءت القائمة النهائية كالاتي :-

ويتكون مجلس إدارة الإسماعيلى من المهندس يحيى الكومى رئيسا، والمهندس خالد زين نائبا للرئيس، وحاتم حجازى في منصب امين صندوق.

وفيما يخص العضوية “فوق السن” عاطف زايد وخالد الطيب ومحمد أسامة أبو العلا ووليد شعيب..

وفي العضوية “تحت السن” تتواجد نانسى القاضي.

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد لصالح فريق البنك، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه الخسارة تستمر سلسلة نادي الإسماعيلي في الإستنزاف والصقوط في مؤخرة جدول ترتيب الدوري، بعد الخسارة الأولى أمام الأهلي، والثانية بالجولة الثانية أمام سيراميكا، واليوم تأتي الثالثة أمام البنك الأهلي، وعلى أرض الدراويش.

وسجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب محمد هلال، في الدقيقة السبعين من عمر المباراة، بعد طوال أحداث اللقاء وإهدار الدراويش العديد من الفرص.

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع :محمد دسوقى ، باهر المحمدى ، محمد هاشم ، أحمد عيد

الوسط :محمود دونجا ، محمد مخلوف

أمامهما : محمد الشامى – أحمد مدبولى

خط الهجوم : شكرى نجيب – شيلونجو.

يحيى الكومي

وصرح المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الاسماعيلي ، أنه مع بداية عهد المجلس الجديد قرر مجلس الإدارة فتح صفحة جديدة مع جماهير النادي في كل مكان وخاصة علي منصات التواصل الإجتماع الخاصة بالنادي ، حيث قرر مجلس الإدارة برئاسة يحيي الكومي فك الحظر عن جماهير النادي والتي تم حظرها بسبب الهجوم علي مجالس الإدارات السابقة .