/660153/الشيوخ-يوافق-على-إنشاء-مجلس-أعلى-للتخطيط-يترأسه-رئيس-الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على نص المادة الرابعة من قانون التخطيط العام بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة.

كما وافق المجلس وفق ما رصد دوت الخليج، على عضوية وزراء التخطيط والمالية والتعاون الدولي والإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والصناعة والزراعة والبيئة والموارد المائية والري ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ، واربعة اعضاء من ذوي الخبرة يرشحهما الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية المستدامة . ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية . جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.

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