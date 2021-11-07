/660155/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-بورشة-لتصنيع-اللوف-في-الشرقية

نجح رجال الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق إندلع بورشة لتصنيع اللوف ناحية قرية سعود دائرة مركز الحسينية، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية السيطرة على حريق إندلع بورشة لتصنيع اللوف ناحية قرية سعود دائرة مركز الحسينية

تفاصيل الحريق

تعود تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إشارة من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بلاغا بإندلاع حريق بورشة لتصنيع اللوف ناحية الباورى التابعة لقرية سعود، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وبالأنتقال والفحص أتضح أن الورشة ملك المواطن «منصور م خ» ولم يسفر الحريق عن نشوب خسائر بالأروح، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

وفي سياق أخر اليوم شهد الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلي مدينة السادس من أكتوبر، اشتعال النيران في سيارة ملاكي.

ظهور كثافات مرورية

مما أسفر عن ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري، بسبب النيران المشتعلة في السيارة، حيث ظهر شلل في حركة السيارات في الاتجاه من محور صفط وصولا إلى مناطق الهرم ومدينة 6 أكتوبر.

تفاصيل الحريق

تعود تفاصيل الحريق عندما تلقى رئيس غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة باندلاع النيران في سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري، انتقلت على الفور سيارة إطفاء إلى المكان، للسيطرة على الحريق، وفرض رجال المرور كردونًا أمنيا بمحيط الحريق لحين الانتهاء من إخماد النيران.