أبو الغيط يُجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقى

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، مهنئاً سيادته بسلامة النجاة من محاولة الاغتيال الآثمة التى استهدفت حياته فى الساعات الأولى من صباح اليوم.





وصرح مصدرٌ مسئول أن أبو الغيط عبَّر للكاظمى عن تقديره لدوره الكبير فى قيادة العراق في مرحلة فاصلة من تاريخه الحديث، ولما أظهره من شجاعة كبيرة فى مواجهة تحديات صعبة، عبر تصديه لقوى غاشمة تلجأ لأحط الأساليب وأكثرها تجرداً من الإنسانية. وأكد أبو الغيط أن الاغتيال هو وسيلة الجبناء، وأن منفذى هذا الحادث يرغبون فى جر البلاد إلى أتون الفتنة، وإشعال شرارة فوضى أهلية في البلاد، وأن العراق وشعبه وقيادته قادرون على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بالتلاحم والتآزر الوطني، ورفض الإرهاب والميلشاوية والعنف. وأكد المصدر المسئول أن الانتخابات العراقية الأخيرة مثلت نقلة مهمة نحو الاستقرار فى البلاد داعياً جميع الأطراف إلى احترام نتائجها، والعمل فى إطار الدستور والقانون وقواعد اللعبة السياسية الديمقراطية.

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