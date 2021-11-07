محافظ أسيوط: تبطين 63 ترعة بتكلفة 835 مليون جنيه ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد، استمرار أعمال تبطين وتأهيل 63 ترعة بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع، والذى يجرى تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة بأطوال 285 كيلومترا بتكلفة تصل إلى 835 مليون جنيه.





وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - أن خطة وزارة الموارد المائية والرى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتأهيل وتبطين الترع وترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات والانتهاء منها وفقا للخطة الزمنية لها.

ووجه المحافظ مسؤولى الرى بأسيوط بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات تبطين وتأهيل الترع بكافة قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومتابعة معدلات التنفيذ، فضلًا عن متابعة أعمال صيانة وتطهير مخرات السيول، استعدادًا لفصل الشتاء وتحسبًا لسقوط أمطار أو سيول وتشكيل لجان فنية متخصصة للمرور على مخرات السيول وسدود الإعاقة بمختلف مراكز المحافظة بالجبل الشرقى والغربى للمحافظة للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها.

وأشار إلى أن أهيمة مشروع تبطين الترع، فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع وتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية والعمل على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع.

وناشد سعد المواطنين بضرورة الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمنى وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان الانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الثانية من المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع سوف تستهدف تبطين 750 كم طولى من الترع بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه خلال المرحلة الثانية التى تبدأ عام 2022 وتستمر لمدة 3 سنوات، منوهاً بأن مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف أحد أهم المشروعات القومية التى تنفذ فى الوقت الحالى، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ مثل تلك المشاريع التى تقدم خدمات للمواطنين، مطالبًا المزارعين والمواطنين بمختلف مراكز المحافظة بحماية جميع الترع والمجارى المائية وعدم إلقاء أى مخلفات بها بعد الانتهاء من تطهيرها وتبطينها.

من جانبه، أكد مدير عام رى أسيوط المهندس عمر سيف النصر، المتابعة المستمرة من خلال الجولات الميدانية لأعمال تبطين ترع الخازندارية وترعة النواميس بالبدارى وترعة خارفة بديروط وترعة منقباد اليسرى، فضلا عن متابعة تنفيذ أعمال التبطين وتأهيل الترع بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من جودة الأعمال ومطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة، فضلًا عن متابعة نسب التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية للمشروعات.

وأشار إلى أنه تم متابعة أعمال تطهير وصيانة بعض مخرات السيول بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط؛ استعدادًا لفصل الشتاء ولمواجهة أية تقلبات جوية محتملة أو سقوط أمطار أو سيول خلال الأشهر القادمة.