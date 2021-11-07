إنفوجراف- السكة الحديد.. تطوير مستمر لنقل آمن

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار تعاقدت وزارة النقل على توريد 1300 عربة لتغطة الخدمات المختلفة، وصل منها 500 حتى الآن وسيتم استكمال الباقى بنهاية 2021. كما تم تجديد 800 كيلو فى خطوط السكة الحديد والعمل مازال مستمرًا، لاستكمال الباقى، وفى الوقت نفسه طورت وزارة النقل العنصر البشرى لديها، وكذلك الورش وحسنت الأجهزة والمعدات لتقديم خدمة مميزة.

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