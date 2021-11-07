خدمة المواطنين على شكل سيارة متنقلة برعاية محافظ بني سويف «صور»

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شهدت شوارع بني سويف إطلاق سيارات متنقلة لخدمة الموطانين بناء على بروتوكول تعاون موقع ما بين وزارة التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، حيث أن المضمون عبارة عن سيارة متنقلة مزودة بكاميرات مراقبة وشاشات ومعدات إلكترونية وهي أشبه بمركز تكنولوجي مصغر لخدمة المواطنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

خدمة المواطنين على شكل سيارة متنقلة برعاية محافظ بني سويف

وأثنى السيد المحافظ على أهمية هذه الخطوة التي تعتبر إضافة كبيرة للمحافظة،وتيسيرا على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية تسهيلاً وتيسيراً لدورات العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم وضمن رؤية مصر 2030

حيث يسهم المركز المتنقل في تخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة،من خلال تقديم العديد بما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد وتحقيق سبل الراحة للمواطنين، مثل: إجراءات التصالح ، استخراج رخص مباني والمحلات وغيرها للوصول إلى جميع أنواع الفئات وخاصة السيدات وكبار السن وسكان المناطق النائية والأشخاص ذوي الإعاقة أو محدودي القدرة علي الحركة.

وأضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة متكاملة لتوجيه المركز التنكنولوجى المتنقل إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والبعيدة عن المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية،وفق برامج زمنية محددة،لتقديم الخدمات للمواطنين بمحال إقامتهم، وتخفيف الضغط على المراكز التكتولوجية الثابتة .