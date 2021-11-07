/660157/هيئة-البريد-تطوير-مستمر-فى-الخدمات-الجماهيرية-ومساعي-دائمة-لتحسين-الجودة

هيئة البريد ، بالتزامن مع خطوات القيادة السياسية بشأن تحسين أحوال المواطنين، وتقديم الخدمات لهم، تأتي هيئة البريد المصري فى صدارة الجهات المعنية بنشر التوعية وتقديم الخدمات بجودة مميزة.

دوت الخليج

هيئة البريد تطوير مستمر وتحديث شامل

وفى هذا الإطار سعت هيئة البريد منذ البداية العمل على تحديث شامل لمكاتبها المتنوعة فى المحيط المصري، وأيضًا لعب دور توعوي وهو أمر مضاف لها حيث تسعى من خلاله إلى نشر الثقافة الصحية وهو ما جرى عند توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء.

وفى سياق الميكنة والتحديث الشامل، سعت هيئة البريد «متنوعة المهام» إلى تفعيل استراتيجيتها بشأن الدور المجتمعي، حيث تساهم وبشكل منتظم فى العملية التعليمية، إذ تستقبل المصروفات المدرسية منذ انطلاقها.

وبدافع الحرص على المواطنين من التدافع تجنبًا لعدم الإصابة من فيروس كورونا، حرصت هيئة البريد منذ البداية على إطلاق العديد من السيارات المتنقلة، والتى تضم عددًا من الأجهزة الحديثة التى تقدم من خلالها الكثير من الخدمات الحكومية.

هيئة البريد.. خدمات مجتمعية متنوعة

ووفقًا لما أشار إليه عددًا من المواطنين لموقع دوت الخليج فى وقت لاحق، فقد أكدوا على حسن تنفيذ فكرة السيارات المتنقلة التى تقوم بنفس استراتيجية المكاتب المتنوعة الموجودة فى المحافظات.

السيارات المتنقلة التى سبق أن حددت هيئة البريد أماكن تواجدها تقدم كافة الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية، سواء من توفير الغاز أو التليفون الأرضي أو الغاز، وأيضًا ما يتعلق بالحوالات المالية والمعاشات.

البريد وجائزة التميز الحكومي

وفى يوم التميز الحكومي، حرصت الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء على منح هيئة البريد جائزة التقدير والتميز إلى رئيس الهيئة، الدكتور شريف فاروق، انطلاقًا من دورها المجتمعي والخدمي المتنوع والذى يُقدم أيضًا بحرفية ومهنية عالية.