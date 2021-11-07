/660165/رئيس-الوزراء-يترأس-اجتماع-اللجنة-العليا-لتقنين-أوضاع-الكنائس-والمبانى-الخدمية

بدأ اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها منذ قليل، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

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رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية

هذا وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، ليطمئن علي سلامته بعد محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها فجر اليوم، متمنياً له ولشعب العراق الشقيق الامن والاستقرار والسلام.

محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي

من جانبه اعرب رئيس وزراء العراق عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، التي تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وسلام.

تم اصدار بيان رسمي عراقي عن محاولة اغتيال فاشلة لرئيس وزراء البلاد مصطفى الكاظمي، حيث قالت قناة العربية الإخبارية، إن خبراء متفجرات وصلوا إلى منزل رئيس الوزراء العراقي.

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بيان رسمي للعراق بعد انفجار منزل رئيس وزرائها مصطفى الكاظمي

وقامت خلية الإعلام الأمني في العراق، بالإعلان عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لم يصب بأي أذى بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة، مضيفة أنه بصحة جيدة.

هذا وشهدت العاصمة العراقية بغداد، انفجار مدوي صباح اليوم، حيث تم سماع إطلاق نار في محيط المنطقة الخضراء المحصنة الواقعة وسط بغداد، والتي يتواجد بها العديد من المقرات الحكومية.

ويأتي ذلك وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

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كما قال مصدر أمني عراقي إنه تم اعتراض طائرة مسيرة يعتقد أنها حاولت استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

كما أفادت قناة لعربية ، وقوع إصابات بعد استهداف الطائرة لمنزل الكاظمي، مشيرة إلى سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل رئيس الوزراء العراقي، في وقت مبكر من اليوم الأحد.