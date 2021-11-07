/660141/إستبعاد-عمر-مرموش-من-قائمة-المنتخب-لمواجهتي-انجولا-والجابون

يغيب الدولي المصري عمر مرموش مهاجم فريق شتوتجارت الألماني، عن صفوف المنتخب الوطني الأول، في مواجهتي انجولا والجابون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي غياب مرموش عن مواجهتي مصر مع انجولا والجابون في لقائي الجولة الخامسة والسادسة، من منافسات تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

سبب إستبعاد عمر مرموش

ويعاني الفرعون الصغير عمر مرموش من ألتواء في الكاحل، والتي يغيب عن الملاعب بسببها من الأسبوع الماضي، كما أنه لن يأتي من ناديه حتى يتلقى كافة البرنامج العلاجي الخاص به.

وجاء البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب بقائمة المنتخب الوطني الأول، فى تواجد الدولي المصري عمر مرموش، بالرغم من غيابه عن صفوف فريقه في المباارة الأخيرة بسبب الإصابة.

وذكرت تقارير أن البرتغالي كارلوس قد استبعد مرموش من قائمة المنتخب الأول، بسبب الإصابة، ولم يكشف كيروش بعد البديل.

قائمة المنتخب لمواجهتي انجولا والجابون

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

مكاسب عمر مرموش في أول مشاركة مع المنتخب مع ليبيا

- أول استدعاء لمنتخب مصر

- إعلان جائزة لاعب شاب في الدوري الألماني لشهر سبتمبر وحصوله عليها

- أول مشاركة كأساسي مع المنتخب

- سجل هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر

وسجل عمر مرموش لاعب منتخبنا الوطني الهدف الأول في شباك المنتخب الليبي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.