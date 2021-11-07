رسمياً.. غياب عمر مرموش من قائمة المنتخب والاكتفاء بـ 25 لاعبًا

/660159/رسميا-غياب-عمر-مرموش-من-قائمة-المنتخب-والاكتفاء-بـ-25-لاعبا

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني بعد التنسيق مع نادي شتوتجارت الألماني اتاحة الفرصة أمام لاعب النادي والمنتخب الوطني عمر مرموش للخضوع لبرنامجه العلاجي واعفاءه من الانضمام الى معسكر المنتخب الحالي على أمل أن يتماثل اللاعب للشفاء في أسرع وقت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما قرر الجهاز الفني الاكتفاء ب 25 لاعبا في صفوف المعسكر الذي بدأ اليوم استعدادًا لمباراتي انجولا والجابون ضمن الجولتين الاخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم.

قائمة المنتخب لمواجهتي انجولا والجابون

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

مكاسب عمر مرموش في أول مشاركة مع المنتخب مع ليبيا

- أول استدعاء لمنتخب مصر

- إعلان جائزة لاعب شاب في الدوري الألماني لشهر سبتمبر وحصوله عليها

- أول مشاركة كأساسي مع المنتخب

- سجل هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر

وسجل عمر مرموش لاعب منتخبنا الوطني الهدف الأول في شباك المنتخب الليبي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

تصريحات كارلوس كيروش

قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة" مباراة اليوم كانت قوية وتمكنا من حسم نقاط المباراة، ولكن بشكل متأخر وهذا غير جيد".

وواصل" كان من المفترض أن ننهى المباراة مبكرا، ولكننا أرهقنا المنتخب الليبي وسببنا لهم العديد من المشاكل والأزمات داخل أرض الملعب".

وأكمل" نتصدر المجموعة السادسة حاليا والأمر مختلف الأن، فقبل ساعات كنا في المركز الثاني، وحاليا في الصدارة والأهم أن يكون هناك ثبات وحفاظ على هذا الأمرط.

وأردف" منتخب ليبيا منظم للغاية، ولديهم مدير فني على أعلى مستوى ولهذا السبب كانوا في صدارة المجموعة، والمباراة كانت صعبة للغاية، ولكن حققنا المطلوب والفوز بالنقاط الثلاثة".

واختتم" هدف عمر مرموش جيد ولكن لا أحب الحديث عن الأمور الفردية، والأهم هو الضغط الذي قمنا به طوال المباراة على منتخب ليبيا من أجل تحقيق الفوز".