/660163/أمير-المصري-عضو-لجنة-تحكيم-أفضل-فيلم-عربي-بمهرجان-القاهرة

يشارك الفنان الشاب أمير المصري بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43 كعضو في لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي بالمهرجان، والذي من المقرر إنطلاقه في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي

وتقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

مهرجان القاهرة يكرم الفنانة نيللي

هذا وقرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح الفنانة الكبيرة نيللي، جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح فعاليات دورته الـ43، وذلك تقديرًا لمسيرتها المهنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة.

من جانبه، قال محمد حفظي، رئيس المهرجان: "إننا سعداء بمنح الفنانة نيللي جائزة الهرم الذهبي، التي تعد أكبر وأهم جائزة في المهرجان، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال الهامة".

تابع "حفظي": "نيللي فنانة عظيمة ذات موهبة استثنائية، ظهرت ملامحها في مرحلة مبكرة من طفولتها، واستمرت لسنوات طويلة حيث قدمت أعمال مزجت فيها بين التمثيل والرقص والغناء، ذلك الأمر الذي ميزها عن فنانات جيلها، وجعلها إحدى أبرز النجمات الاستعراضيات حتى يومنا هذا".

أمير المصري في طريقه للعالمية

وعلى الصعيد العالمي يستكمل أمير المصري تصوير مسلسل Rogue Heroes في بريطانيا، بينما يُعرض أحدث أعماله البريطانية مسلسلThe One على منصة نتفلكس والذي يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.