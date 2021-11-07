/660166/النائبة-فاطمة-سليم-تشيد-بخطوات- لمنظومة-النقل-الذكي-في-مصر

أشادت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب بجهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة النقل بكافة وسائله، واتجاهها إلى منظومة النقل الذكي التي ستشهدها مصر خلال وقت قريب.

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وأشارت "سليم " خلال بيان لها أن مشاركة الرئيس في افتتاح الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي واللوجستيات والذي يحمل شعار "الطريق إلى 2030" تؤكد على اهتمامه بتطوير منظومة النقل بمصر لتواكب الدول المتقدمة عالمياً في مجال النقل الذكي .

النائبة فاطمة سليم: تشيد بخطوات لمنظومة النقل الذكي في مصر

وتابعت سليم بآن مصر تسعى إلى تطبيق منظومة ذكية متكاملة في كافة وسائل النقل سواء في السكك الحديدية أو مترو الانفاق أو قطار المنوريل ، ومن أهم إيجابيات هذه المنظومة الكارت الذكي وتعد خطوة إيجابية ضمن جهود مصر لعصر الرقمنة التي تسير به بخطى ثابتة .

وأضافت أن الكارت الذكي للمواصلات سوف يسهل على المواطنين ، و يحد من الوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية لافتة بأن منظومة النقل الذكي الحديث سوف تحد من وقوع حوادث الطرق بمصر ، خاصة مع توجيهات الرئيس السيسي ، بإقامة منظومة خدمات متكاملة على امتداد الطرق والمحاور الجديدة بمسافات متقاربة، لتوفير كل سبل الأمان والراحة للمواطنين