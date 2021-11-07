/660169/لطفي-لبيب-يتصدر-التريند-بعد-قرار-إعتزاله

شهدت الساعات القليلة الماضية صدمة لعدد من الجمهور المصري بعد أن أعلن الفنان لطفي لبيب إعتزاله الفن نهايئا وذلك أثناء تكريمه في أكاديمية الفنون المصرية مساء أمس.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول لطفي لبيب بعد إعلانه اعتزال الفن

وقال لطفي لبيب خلال الحفل: “الجمهور واحشني جدا وأنا بخير وبصحة كويسة ولكني مقدرش أمثل.. دي إرادة ربنا لإني أصبت بجلطة أثرت على جنبي الشمال.. ومش بقدر أقف على رجلي".

وبعد هذا التصريحات أحدث لبيب موجة تعاطف وتضامن علي منصات التواصل الاجتماعي مع الفنان معربين عن تضامنهم مع لطفي لبيب في ظل الظروف المرضية الصعبة التي يمر بها تضامن مع الحالة

هذا وكرّمت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال الحفل، النجم لطفي لبيب في قاعة نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

أبرز المعلومات حول لطفي لبيب

ولد لطفي لبيب في 18 أغسطس1947 بمدينة الفشن ببنى سويف وهو الابن الثالث من أصل 4 أبناء ووالده كان يعمل في أحد البنوك قبل أن ينتقل بأسرته إلى الإسكندرية، من أكثر الفنانين إجادة للتحدث باللغة العربية الفصحى والسبب فى ذلك قراءته للقرآن الكريم وحفظ عددًا من آياته رغم اعتناقه الدين المسيحى.

بدايته كانت صعبة بسبب رفض والده عمله في مجال الفن ليلتحق بكلية الزراعة إلا أنه لم يحتمل أكثر من عامين لينضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ لطفي لبيب مسيرته عام 1981 بمشاركته فى مسرحية "المغنية الصلعاء" وبعدها مسرحية "الرهائن" بالاشتراك مع الفنانة رغدة ورغم صغر أدواره فى بداياته إلا أصبح شريكا أساسيًا فى معظم الأفلام منذ عام 2000.

لطفي لبيب يعلن إعتزاله بشكل مبدئي

الجدير بالذكر أنه كان أعلن لطفى لبيب اعتزاله العمل الفني من خلال فيديو عرضته شاشة التليفزيون المصرى قبل بدء حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي فى عام 2020 في برنامج "التاسعة"، نافيًا في الوقت ذاته شائعة مرضه ونقله إلى غرفة العناية المركزة قائلا: "أنا في حالة مرض مقدرش اشتغل اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال وادعولى ربنا يشفينى".

أخر ظهور للفنان لطفي لبيب

الجدير بالذكر، أنه كان آخر ظهور للفنان لطفي لبيب مع الفنان أشرف عبدالباقي، والذي شارك متابعيه بصورة له مع لبيب، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع انستغرام، وعلق أشرف عبد الباقي قائلا: نورنا إمبارح في التصوير عمنا لطفي لبيب وكان من أحلى الأيام.