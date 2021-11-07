إنفوجراف- القطار الكهربائى.. مصر تتصدر عالم السرعة الفائقة فى النقل

جدة - نرمين السيد - وينفذ المشروع شركة سيمنز، حيث من المقرر أن ينقل 30 مليون شخص سنويا، كما أنه يقلص مدة السفر من 4 ساعات إلى ساعتين. ويساهم القطار المكهرب فى تقليل الانبعاثات بنسبة 70%، فيما سيجعل مصر سادس أكبر شبكة فائقة السرعة فى العالم.

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