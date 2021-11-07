السيسى: حريصون على التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، فى المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكى مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاح وتفقد معرض ومؤتمر النقل فى دورته الحالية.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن المائدة المستديرة شهدت حواراً مفتوحاً للرئيس مع رؤساء الشركات العالمية المشاركة فى المعرض، حيث رحب الرئيس بمساهماتهم كشركاء فى العملية التنموية الحالية فى مصر، مؤكداً الحرص على التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب كتوجه ثابت لتطوير تعاون الدولة معهم باشتراك القطاع الخاص المصرى.

وأعرب الرئيس عن التطلع لزيادة نشاط شركاتهم فى مصر دعماً لمسيرة البناء والتنمية الحالية خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والتدريب، وصقل الكوادر الفنية، وذلك فى ضوء توفر البنية الاساسية الحديثة فى مصر ومصادر الطاقة المتنوعة وما توفره المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من فرص واعدة وضخمة لأى أنشطة استثمارية وصناعية، وذلك فى ظل مناخ عام من الاستقرار المكتمل الأركان فى الدولة المصرية سياسياً وأمنياً واقتصادياً ونهج تنموى مدعوم بإرادة وقرار سياسى من أعلى مستوى.

من جانبهم؛ أعرب الحضور عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مؤكدين اهتمامهم بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، خاصةً فى ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التى يوفرها قطاع النقل العام فى مصر، والتى تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم فى المنطقتين العربية والإفريقية.

كما أشاد الحضور بالتقدم المحرز على صعيد جهود البنية الاساسية فى مصر، والتدابير التى تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها بمعدلات غير مسبوقة، والتى أسهمت فى أن تكون مصر نموذجاً وقصة نجاح يحتذى بها على صعيد التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية.