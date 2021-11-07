النائب العام يرأس اجتماع الجمعية العمومية لنواب العموم العرب

جدة - نرمين السيد - وألقى المستشار حماده الصاوى النائب العام خلالَ الاجتماع كلمةً استهلها بتوجيه الشكر للحضور على سرعة الاستجابة لدعوة النيابة العامة المصرية للمشاركة فى فعَاليات المؤتمر الدولى الذى يحضره العديد من السادة النواب العموم ورؤساء الادعاء العام من الدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الحدثَ هو الأولُ من نوعه بين أعضاء جمعيتى النواب العموم العرب والأفارقة، مما يساهم فى تبادل الخبرات والرُّؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التى تواجه آليات التعاون القضائى الدولى، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.

وأشار سيادته إلى نجاح جميعة النواب العموم العرب خلال العام الماضى فى عقد اجتماع طارئ لأعضائها عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى أنشطة الجمعية، من أجل البحث فى شئونها، وتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات التى طُبقت بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمحبوسين احتياطيًّا والمسجونين على النحو الذى لا يُخلّ بقواعد العدالة الجنائية، وحُسن تطبيق القانون، وحُجية القرارات والأحكام القضائية.

وأكد سيادته أن مجهودات السادة النواب العموم أعضاء الجمعية ومساعى رئاستها تمكنت من عقد ورشة عمل بشأن دور أجهزة النيابة العامة فى مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وأهمية التعاون الدولى، والتحقيقات المالية الموازية، عبر تقينة الاجتماعات المرئية عن بُعد، بغرض تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين أعضاء النيابات العامة فى بلادنا.

وأكد سيادته حرصَ رئاسة الجمعية على ضمِّ نيابات عامة عربية لعضويتها، مما يساعد على اتساع أنشطتها فى كلِّ أرجاء الوطن العربى، وتحقيق التكامل والتواصل اللازميْنِ بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام، على النحو الذى يُعزّز آليات التعاون القضائى الدولى، ويُسهم فى منع إيجاد ملاذٍ آمن للمجرمين، وأنه انطلاقًا من ذلك وُجِّهت الدعوة لعدد من النيابات العامة العربية غير الأعضاء بالجمعية لحضور فعاليات المؤتمر الدولى الذى سينعقد على مدار اليومين القادمين؛ لإتاحة الفرصة لهم للتعرف على الجمعية وأعضائها وأنشطتها وأهدافها.

كما أكد سيادته استعدادَ النيابة العامة المصرية لتقديم كلّ صور الدعم للجمعية مما يُسهم فى تحقيق أهدافها، حتى يكون لكافة فعالياتها وأنشطتها أثرٌ ملموسٌ على المستوى الدولى والإقليمى والوطنى.

واختتم سيادته كلمتَه بتوجيه الشكر لكافة الحضور على المشاركة، معربًا عن تطلعه إلى التفاعل والمساهمة لإنجاح أعمال الاجتماع.

هذا، وقد تناول الحضورُ بالاجتماع عدةَ موضوعاتٍ جاء على رأسها اعتماد مذكرة تفاهم مقترح توقيعها بين جمعيتى النواب العموم العرب والأفارقة انطلاقًا من حرص رئاسة الجمعيتين على إنشاء حلقة وصل بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام الأعضاء بهما، وتعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائى الدولى، وتشجيع الحوار القانونى، والعمل على تنظيم فعاليات تدريبية بهدف بناء القدرات وتعزيز المهارات وتبادل الممارسات الفُضلى فيما يتعلق بمباشرة التحقيقات الجنائية، مما يسهم فى مكافحة الجريمة بشكل عام، والجرائم المنظمة عبر الوطنية بشكل خاص، وقد وافق الحضور على إبرام مذكرة التفاهم المقترحة.

كما ناقش الحضور البرامج التدريبية المزمع عقدها للسادة أعضاء النيابات العامة بالجمعية خلال الفترة القادمة، واقترح السيد المستشار حماده الصاوى النائب العام عقد عدة دورات تدريبية وورش عمل فى مجالات التحقيق فى جرائم الفساد والاتجار بالبشر والإرهاب وتمويله وغسل الأموال ومكافحتها، وأشار سيادته إلى حديثه مع السادة النواب العموم العرب خلالَ استقبالهم فى اليومين السابقين حولَ ضرورة عقد تلك الدورات لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات للرقى بالمستوى الفنى للنيابات العامة وجهات الادعاء العام، واقترح إعدادَ سجل داخل الجمعية يحوى أسماء الخبراء الفنيين المتخصصين فى مكافحة تلك الجرائم من الدول أعضاء الجمعية؛ وذلك للاستعانة بهم إذا ما نظمت إحدى الدول الأعضاء دورةً أو ورشةَ عملٍ فى تلك المجالات، على أن يُعمم السجل على الدول الأعضاء، وأكد سيادته فى هذا الإطار سعى جميع جهات التحقيق والادعاء بالدول الأعضاء على مختلِفِ نُظمهم التشريعية للوصول للحقائق، وسرعة تقديم المتهمين إلى محاكمات عاجلة عادلة، بعد سرعة تحصيل الأدلة التى تُسهم فى إرساء العدالة الناجزة.

كما اقترح سيادته إنشاءَ موقع إلكترونى للجمعية لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات فى مجالات التحقيق المختلفة، مشيرًا إلى سبق عرض سيادته على الجمعية فى اجتماع طارئ لها تدشينَ الموقع، ووافق الأعضاء على المقترح، وإِزاءَ ذلك فقد كلَّف سيادتُه الإدارةَ المختصة بمكتب النائب العام المصرى للتنسيق مع الشركات الرائدة فى هذا المجال، وجارٍ إنهاءُ إجراءات إنشاء الموقع.

وفى إطار المقترحات المقدمة من الحضور قدم السيد المستشار الدكتور على بن فضل البوعنين النائب العام لمملكة البحرين مقترحًا بعقد ورشة عمل متخصصة بتقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد فى مجال التحول الرقمى بالنيابات العامة وهيئات الادعاء العام وآليات تحصيل الأدلة الرقمية، وثمَّن السيد المستشار حماده الصاوى النائب العام المقترحَ مؤكدًا اهتمامَ النيابة العامة المصرية بهذا المجال، وإطلاقها إستراتيجيةً فى مجال التحول الرقمى بالنيابة العامة المصرية على أُسس علمية وفنية على أعلى مستوى؛ لِتواكبَ التقدمَ التكنولوجى وسياساتِ الدولة المصرية فى هذا المجال، ودعا لذلك الحضورَ لضرورةِ عقد دورات تدريبية فى هذا المجال والاستفادة من الخبرات العملية للدول الأعضاء وعلى رأسها دولة البحرين التى دعت لمشاركة خبرتها فى هذا المجال.

كما أكد سيادته ضرورةَ تدشين دَوْرات عَملية وأخرى نظرية فى ذات المجال لأهمية الخبرات المكتسبة بالممارسات العَمَلية التى تنعكس بشكلٍّ إيجابى على أعمال أجهزة النيابة العامة وجهات الادعاء العام.

وانتهى الاجتماع بموافقة أعضاء الجمعية بالإجماع على استمرار النيابة العامة المصرية فى رئاسة الجمعية وعضوية لجنتها التنفيذية، ودعا السيد المستشار حماده الصاوى النائبُ العامُّ الحضورَ لزيارة مَيدانية لأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة لجمهورية مصر العربية.