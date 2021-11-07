وزير الزراعة يفتتح مركز حيوانات التجارب ذات الأمان الحيوى العالى

جدة - نرمين السيد - افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مركز حيوانات التجارب ذات المستوى الأمان الحيوى العالى (الثالث) بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.





وقال القصير إن مركز حيوانات التجارب تم تجهيزه على أعلى مستوى من الأجهزة الحديثة ويستخدم أحدث تكنولوجيا لإجراء التجارب العلمية والبحوث باستخدام حيوانات التجارب والتعامل مع المسببات المرضية الفيروسية والبكتيرية عالية الخطورة على صحة الحيوان والصحة العامة والبيئة مثل البكتريا المسببة لمرض السل ومرض البروسيلا وفيروس إنفلوانزا الطيور، حيث تم تأثيث وتجهيز المعامل لضمان احتواء كامل ومنع تسرب أى ملوثات للبيئة.

وأشار القصير، إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الزراعة بالبحث العلمى التطبيقى لخدمة المجتمع ومواكبة النهضة التى تشهد مصر فى جميع المجالات.

ومن ناحيته قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد الصحة الحيوانية، إنه يتم التعامل مع حيوانات التجارب من خلال معازل مستوى أمان حيوى ثالث لوقاية الباحثين من التعرض للمسببات المرضية.

وأضاف أنه لضمان منع أى تلوث بيئى يتم معالجة المخلفات من خلال جهاز الأوتوكلاف مزدوج الباب كما يتم معالجة الصرف قبل أن يتم طرحه بالصرف العام مشيرا إلى أن معهد صحة الحيوان مؤسسة علمية وبحثية مرجعية فى مجال صحة الحيوان على المستوى المحلى والإقليمى والدولى حيث يقوم بدور كبير فى مجال حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من الأمراض والأوبئة كما يسهم فى فحص وسلامة الغذاء للمواطنين وأيضا دعم وتطوير صناعة اللقاحات والأمصال البيطرية.

وأوضح شاهين أن جميع معامل معهد صحة الحيوان مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتابع له 38 معملا بجميع محافظات الجمهورية.