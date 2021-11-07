الأرصاد تحذر من شبورة ضبابية وانخفاض الرؤية إلى 800 متر

جدة - نرمين السيد - وقال خبراء الأرصاد، إنه من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الأيام القادمة بسبب زيادة نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى حيث تكون الأجواء مهيئة تماما لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة وسرعان ما يزول الضباب مع سطوع الشمس.

وأكدت الهيئة استمرار حالة من الاستقرار التام فى الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

وتظهر الأرصاد أنه يوم الاثنين 8 نوفمبر، تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا من (5 إلى 8 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفى يوم الثلاثاء 9 نوفمبر تظهر شبورة مائية كثيفة أحيانا من (5 إلى 8) صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووجهت الأرصاد تحذيرا لقائدى المركبات على الطرق الزراعية والسريعة لاتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة الكثيفة المتوقعة.

وقررت الإدارة العامة للمرور صباحا إغلاق طريق (القاهرة - الإسماعيلية) أمام حركة المرور بسبب وجود شبورة مائية تعيق الرؤية أمام قائدى السيارات، منعا لوقوع الحوادث المرورية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعه كالتالى:

القاهرة الكبرى العظمى 86 والصغرى 30

السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40

شمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 25

جنوب الصعيد العظمى 30 والصغرى 15