صورة- استخراج أول كارت موحد ذكى لمنظومة النقل يحمل اسم الرئيس

جدة - نرمين السيد - وشهد الافتتاح استعراض منظومة النقل الذكى ضمن خطة وزارة النقل من خلال استخدام الكارت الموحد لاستخدام كل وسائل النقل. وجرى إجراء تجربة استخدام أول كارت ذكى يحمل اسم الرئيس السيسى، والذى تم وضعه على البوابة الإلكترونية، لتظهر بيانات الرئيس على الشاشة، والذى يساهم بدوره فى تحديث منظومة النقل والسكة الحديد والمترو.

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