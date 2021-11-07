الرئيس يشارك في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل

شارك الرئيس عبد الفتاح السيس، اليوم الأحد، في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاحه وتفقده لمعرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية". وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعايته. وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة لتفقد الأجهزة والمعدات الجديدة والمشاركة فى معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الذكى، واستمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى آليات عمل المعدات والأجهزة الجديدة فى قطاع النقل والمواصلات، والمشروعات الجديدة في هذا القطاع مثل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائى والأجهزة الجديدة المستخدمة في قطاع السكة الحديد ومترو الأنفاق وغيرها.

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