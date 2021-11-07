الرئيس: مصر تنتهج مسارا تنمويا شاملا مدعوما بإرادة وقرار سياسي في إطار استقرار مكتمل الأركان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تنتهج مساراً تنموياً شاملاً، مدعوماً بإرادة وقرار سياسي من أعلى مستوى، وفي إطار استقرار مكتمل الأركان سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي، مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاحه وتفقده لمعرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.