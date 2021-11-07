رؤساء شركات النقل العالمية للرئيس: مصر بوابة لتعظيم استثماراتنا في المنطقتين العربية والأفريقية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تنتهج مساراً تنموياً شاملاً مدعوماً بارادة وقرار سياسي من أعلي مستوى، وفي إطار استقرار مكتمل الاركان سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاحه وتفقده لمعرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية.

وأعرب الحضور عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مؤكدين اهتمامهم بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والإفريقية.

كما أشاد الحضور بالتقدم المحرز على صعيد جهود البنية الأساسية في مصر، والتدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها بمعدلات غير مسبوقة، والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجاً وقصة نجاح يحتذى بها على صعيد التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.