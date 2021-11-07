أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تنتهج مساراً تنموياً شاملاً مدعوماً بارادة وقرار سياسي من أعلي مستوى، وفي إطار استقرار مكتمل الاركان سياسياً وأمنياً واقتصادياً.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاحه وتفقده لمعرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية.
وأعرب الحضور عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مؤكدين اهتمامهم بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والإفريقية.
كما أشاد الحضور بالتقدم المحرز على صعيد جهود البنية الأساسية في مصر، والتدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها بمعدلات غير مسبوقة، والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجاً وقصة نجاح يحتذى بها على صعيد التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رؤساء شركات النقل العالمية للرئيس: مصر بوابة لتعظيم استثماراتنا في المنطقتين العربية والأفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.