قصة نجاح يُحتذى بها.. رؤساء الشركات العالمية يشيدون بكفاءة المشروعات القومية في مصر

/660176/قصة-نجاح-يحتذى-بها-رؤساء-الشركات-العالمية-يشيدون-بكفاءة-المشروعات-القومية-في-مصر

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك اليوم في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاح وتفقد الرئيس لمعرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية".

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وأضاف راضي أن الرئيس أكد لرؤساء الشركات العالمية المشاركة في معرض النقل الذكي أن مصر تنتهج مسارًا تنمويًا شاملًا مدعومًا بارادة وقرار سياسي من اعلي مستوى، وفي اطار استقرار مكتمل الاركان سياسيًا وامنيًا واقتصاديا.

رؤساء الشركات العالمية يشيدون بكفاءة المشروعات القومية في مصر

فيما أشاد رؤساء الشركات العالمية بكفاءة المشروعات القومية وتنفيذها بمعدلات غير مسبوقة، حتى أصبحت مصر نموذجا وقصة نجاح يُحتذى بها.