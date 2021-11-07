«خلال عملية الصيانة»..وفاة عامل وانهيار برج شركة محمول بجوار جامعة السويس

/660162/خلال-عملية-الصيانةوفاة عامل-وانهيار-برج-شركة-محمول-بجوار-جامعة-السويس

لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، إثر حريق إندلع في أحد أبراج شركة أورانج للاتصالات في منطقة متاخمة لجامعة السويس خلال عملية الصيانة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة عامل وانهيار برج شركة محمول بجوار جامعة السويس

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى العميد سامح بسيم، مدير إدارة الدفاع المدني بالسويس، بإندلاع حريق هائل داخل حرم جامعة السويس ووجه بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء بعد أن أتضح أن الحريق إندلع داخل برج خاص بتقوية الإرسال بشبكة أورانج للاتصالات أثناء عملية الصيانة، مما تسبب في وفاة العامل وانهيار البرج علب سور الجامعة دون خسائر مادية أو بشرية بجامعة السويس.

المعاينة الأولية

وأتضح من المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس في المولد وخزان الوقود الخاص به، والمتوفى يدعي طه كمال طه، 45 سنة مقيم الجناين جبلاية الفار، ويعمل فني صيانة تابع لشركة موبينيل «جثة متفحمة».

ووجه الدكتور محمد طنطاوى، مدير إسعاف السويس، بإرسال عدد من سيارات الإسعاف، وعلى الفور تم نقل المتوفى إلي مشرحة مستشفى السويس العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفي سياق أخر اليوم نجحت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، في إلقاء القبض على شخصين، لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما مبلغ مالي «مجهول المصدر»، 2 هاتف محمول.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم أمام رجال المباحث، عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما، وبالأنتقال والفحص اعترفا أنهما تمكنا من سرقة مركبة «توك توك» من منطقة دار السلام بالقاهرة «بأسلوب توصيل الأسلاك»، وبعد ذلك قاما بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية» وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيعها.

أمكن التوصل للمجني «عليه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام»، وبسؤاله قرر باكتشافه واقعة السرقة وعدم قيامه بتحرير محضر.

توك توك

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف العميل سيئ النية المشار إليه وأمكن القبض عليه وبمواجهته أمام رجال المباحث بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وتم بإرشاده ضبط مركبة «التوك توك» المستولى عليها بمكان إخفائها، كما تم بإرشاده ضبط عدد 2 مركبة «توك توك - 3 دراجة نارية» أقر بشرائهم من المتهمان مقابل مبالغ مالية، وعلمه بكونهم من متحصلات وقائع سرقة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على مركبة «التوك توك» وإتهمهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.