/660171/فنيزيا-تضرب-روما-بثلاثية-بالدوري-الإيطالي

انتهت أحداث مباراة روما وفنيزيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح فريق فنيزيا، في لقاء الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإيطالي، وشهد على اللقاء ملعب بير لويجي بيينزو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح فريق فنيزيا من افتتاح سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق ماتيا كالدارا.

وعاد فريق ذئاب روما من تسجيل الهدف الأول له في الدقيقة الـ 43 من عمر المباراة، عن طريق إلدور شومورودوف، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول سجل تامي أبراهام الهدف الثاني لروما.

موقف الفريقين في الدوري

دخل أصحاب الأرض فريق فنيزيا الشوط الثاني من المباراة عازمين على الفوز، ليضربو بالهدف الثلني لهم في المباراة والتعادل في الدقيقة 65 وبهدف الفوز في اللقاء في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يرفع فريق فنيزيا رصيده للنقطة الـ 12 ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويتجمد رصيد روما عند النقطة الـ 19 في المركز الخامس.

أكبر خسارة لمورينيو

حقق فريق بودو جليمت النرويجي مفاجأة بمنافسات دوري المؤتمر الأوروبي، بتغلبه على روما الإيطالي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، وحل فريق جوزيه مورينيو ضيفًا على نظيره النرويجي في الجولة الثالثة لدور المجموعات من المسابقة الأوروبية.

وتلقى ريفاق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ذئاب روما، أكبر نتيجة في تاريخ تدريبه، على مستوى الأندية في مختلف البطولات والدوريات.

وجاءت نتيجة على جوزيه مورينيو كأكبر نتيجة في تاريج مجاله التدريبي، بعد خسارة الفريق الملكي ريال مدريد، أمام برشلونة بنتيجة خمسة أهداف دون .

نجم تشيلسي ينضم لروما

ويرتدي أبراهام "23 عاما" القميص رقم 9 الذي أصبح خاليا بعد رحيل إدين دجيكو إلى إنتر قبل أيام.

وتبلغ قيمة الصفقة 40 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

ويملك تشيلسي حق الحصول على نسبة مئوية من أي صفقة انتقال مستقبلية للمهاجم الإنجليزي.