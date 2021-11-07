«رطم رأسها»..إحالة أوراق قاتل الطفلة «علياء» بالدقهلية لفضيلة المفتي

/660168/رطم-رأسهاإحالة-أوراق-قاتل-الطفلة-علياء-بالدقهلية-لفضيلة-المفتي

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهم بقتل واختطاف الطفلة علياء بدير، 11 عاما، في عزبة الجزار بمدينة شربين، إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه وتحديد جلسة اليوم التالى من دور شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة علياء بدير إلى فضيلة المفتى

رطم رأسها

وشهدت المحكمة اليوم إلى مرافعة الدفاع والمدعي بالحق المدني، وذلك بعد توجيه الاتهام للمتهم صاحب محل بقالة باستدراج الطفلة، وما إن انفرد بها حتى رطم رأسها، وكتم أنفاسها حتى فاضت روحها وحاول التخلص من جثتها فوثق يديها ورجليها ووضعها في شيكارة وألقى بها في القمامة، ليعثر عامل نظافة عليها ويبلغ الشرطة وتعثر مباحث شربين على قطن وشاش داخل منزل المتهم كانت الطفلة تشتريها من الصيدلية لأسرتها قبل اختفائها.

تقرير مصلحة الطب الشرعي

والجدير باذكر أن هيئة المحكمة ناقشت فى الثامن من سبتمر الماضى تقرير مصلحة الطب الشرعي حول مقتل الطفلة، وقررت التأجيل إلى جلسة اليوم الموافق 7 نوفمبر للاستماع إلى مرافعة الدفاع، وذلك في الجناية رقم 3687 لسنة 2020 جنايات شربين، والمقيدة برقم 185 لسنة 2020 كلي شمال المنصورة. وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية أحال المتهم محمد السيد عبد الغنى حسن القصاص، وشهرته محمد القصاص، 29 عاما، صاحب محل بقالة بمدينة شربين، إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات.

النيابة العامة

ووجهت النيابة العامة له اتهامات بأنه قتل المجني عليها الطفلة علياء بدير عيد، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما إن أبصرها أمام المحل الخاص به قام باستدراجها لمسكنه وقام بدفعها أرضا حتى سقطت مغشيا عليها ثم قام بتوثيق يده أعلى أنفها وفاهها حتى فاضت روحها إلى بارئها محدثا بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلها. كما وجهت له تهمة أخرى وهي خطف المجني عليها بالتحايل بأنه حال إبصاره لها قام باستدراجها لمسكنه واهما إياها بإحضار شريط عقار دوائي من داخل مسكنه المتاخم للمحل الخاص به مستغلا في ذلك حداثة سنها قاطعا بذلك الصلة بينها وبين ذويها.