«كسرفي الفك»..تفاصيل تعدى طالب علي زميله بمدرسة في شبرا الخيمة

/660177/كسرفي-الفكتفاصيل تعدى-طالب-علي-زميله-بمدرسة-في-شبرا-الخيمة

شهدت المدرسة الثانوية الصناعية بنين فى شبرا الخيمة مشادة بين طالبين داخل أروقة المدرسة حيث تعدى طالب بالصف الثالث الثانوى على زميلة بضربه «بالبوكس»، فى وجهه مما تسبب فى كسر الفك وعلى الفور تم نقل الطالب إلي مستشفى وتولت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل طالب يتعدى علي زميله بمدرسة في شبرا الخيمة

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور قسم اول شبرا الخيمة بتلقي إخطارا من مستشفى ناصر العام بإستقبالها الطالب محمد على مبروك بالصف الثالث الثانوى بمدرسة الثانوية الصناعية بنين بشبرا الخيمة قسم سيارات بإصابتة بكسر بالفك اثر قيام زميلة بالفصل بالتعدى علية بضربة بالبوكس بوجهه.

التحريات الأولية

وأوشارت التحريات الأولية، أن الواقعة تمت داخل اروقة المدرسة بسبب تشاجر الطالبين سويا لقيام المجنى عليه بمعاتبته للمتهم بتناوله سجائر فتعد عليه بالضرب، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم لقي عامل مصرعه، إثر حريق إندلع في أحد أبراج شركة أورانج للاتصالات في منطقة متاخمة لجامعة السويس خلال عملية الصيانة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى العميد سامح بسيم، مدير إدارة الدفاع المدني بالسويس، بإندلاع حريق هائل داخل حرم جامعة السويس ووجه بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء بعد أن أتضح أن الحريق إندلع داخل برج خاص بتقوية الإرسال بشبكة أورانج للاتصالات أثناء عملية الصيانة، مما تسبب في وفاة العامل وانهيار البرج علب سور الجامعة دون خسائر مادية أو بشرية بجامعة السويس.

المعاينة الأولية

وأتضح من المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس في المولد وخزان الوقود الخاص به، والمتوفى يدعي طه كمال طه، 45 سنة مقيم الجناين جبلاية الفار، ويعمل فني صيانة تابع لشركة موبينيل «جثة متفحمة».

ووجه الدكتور محمد طنطاوى، مدير إسعاف السويس، بإرسال عدد من سيارات الإسعاف، وعلى الفور تم نقل المتوفى إلي مشرحة مستشفى السويس العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.