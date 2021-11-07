بالدعاء..ناهد السباعي تحيي الذكرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكي

/660183/بالدعاءناهد-السباعي-تحيي-الذكرى-الثانية-لوفاة-هيثم-أحمد-زكي

حرصت الفنانة المصرية ناهد السباعي على إحياء الذكرى الثانية لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي رحل وحيدا في منزله دون شعور أحد به.

دوت الخليج يرصد رسالة ناهد السباعي في الذمرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكي

نشرت ناهد السباعي صورة مع هيثم زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “"الذكري الثانوية الثانية اللهم إنه في ذمتك، وحبل جوارك، َفقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمهُ إنك أنت الغفور الرحيم اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه، إن كان مُحسناً فزده في حسناته، وإن كان مُسيئاً فتجاوز عنه”.

ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي

وتحل اليوم الاحد الذكرى الثانية السنوية لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى، الذى رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر 2019، عن عمر يناهز الـ 35 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليلحق بأبيه الإمبراطور أحمد زكى وأمه الفنانة هالة فؤاد فى سن صغيرة وأصاب الحزن الشديد الوسط الفني و جميع المصريين على مشهد رحيله أدمى القلوب فقد عاش طوال حياته يعانى من الوحدة و مات وحيدا.

ومن أفلامه التي شارك فيها :" حليم، البلياتشو، كف القمر ، نقطه دم ، سكر مر ، الكنز ، الكنز2"، أما المسلسلات:" الجماعة ، دوران شبرا ، الصفعة ، امبراطوريه مين ، السبع وصايا ، أستاذ ورئيس قسم ، كلبش 2 ، علامه استفهام".

أخر أعمال ناخد السباعي

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي السينمائية فيلم «ماكو»، بطولة بسمة، وفيريال يوسف ومحمد مهران ونيكولا معوض وسارة الشامى ومنذر رياحنة وخالد أنور وعمرو وهبة وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج هشام الرشيدى