النشرة المرورية: سيولة بكوبرى ونفق الأزهر وزحام فى القصر العينى

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزراة، وأعلى كوبرى ستانلى للقادم من مناطق سبورتنج ومتجه لمناطق خالد بن الوليد، وفى محور 14 مايو للمتجه إلى مناطق سموحة وكايرو سيز مول.

وأوضح أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة بشارع الجمهورية عند منطقة مستشفى المنصورة الجامعى، مضيفا أن محافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع محمد على، ومحافظة الشرقية فى شارع المحافظة وأعلى كوبرى السوارس ناصحا بسلوك كوبرى العبور.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأشار إلى أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذورة المسائية.

وتابع صابر أن الحركة المرورية أعلى محور 26 يوليو تشهد بعض الأحجام أعلى منطقة المنصورية للقادم من اكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان، ناصحا بسلوك محور روض الفرج، مشيرا إلى أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى الوراق وأعلى مدخل شبرا- بنها الحر، للقادم من المرج ومتجه إلى الطريق الزراعى، وأعلى الكنيسة للقادم من المريويطية ومتجه إلى المنيب، وأعلى الأوتوستراد بسبب توسعة الطريق الدائرى.

وفى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى وجود أحجام فى شارع مراد وشارع الجامعة للقادم من مناطق الدقى ومتجه إلى فيصل والهرم ناصحا باستخدام شارع السودان، وأحجام فى شارع التحرير ناصحا باستخدام كوبرى الدقى، وفى نفق العجوزة للمتجه إلى إمبابة والكيت كات، ناصحا باستخدام شارع السودان.

وأوضح صابر أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، فى الاتجاهين واستخدام كبارى: الجامعة، الجلاء، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وأشار صابر إلى أن كوبرى الفنجرى يشهد بعض الأحجام للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى مناطق سكة الوايلى والزاوية، ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونبه صابر على وجود أحجام فى كورنيش النيل عند منطقة أثر النبى بسبب الأعمال، ناصحا بسلوك محور الأوتوستراد للخارج من المعادى وحلوان، مشيرا إلى أن نفق الأزهر يعمل بشكل مرضٍ وكذلك كوبرى الأزهر للمتجه إلى مناطق وسط المدينة ويكون أفضل حالا من مناطق القصر العينى.