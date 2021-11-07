إنفوجراف.. مونوريل العاصمة الإدارية نقلة حضارية فى وسائل المواصلات

جدة - نرمين السيد - عرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، إنفوجرافا، عن مشروع المونوريل "مونوريل العاصمة الإدارية - مونوريل 6 أكتوبر".





ويعتبر المونوريل وسيلة جديدة للنقل الجماعى، لربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، لتحدث بذلك نقلة حضارية كبيرة فى قطاع نقل الركاب. وتستهدف تلك الوسيلة الجديدة تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين للعاصمة الإدارية، كما يُتوقع أن تسهم تلك الوسيلة فى خفض معدلات التلوث البيئى، وتخفيف حدة الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسة.

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