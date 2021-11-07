رئيس الحكومة يتابع مع خالد عبد الغفار جهود مواجهة كورونا وتوفير اللقاح

جدة - نرمين السيد - يجتمع، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الآن، مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى القائم بعمل وزير الصحة.



جدة - نرمين السيد - يجتمع، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الآن، مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى القائم بعمل وزير الصحة. ويناقش الاجتماع جهود مواجهة فيروس كورونا وتوفير اللقاح.

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