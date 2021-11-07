كامل الوزير: معرض النقل الذكى يسلط الضوء على إنجازات الدولة

جدة - نرمين السيد - وكذلك تم استعراض أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق "خط الهرم"، والذى يبدأ من مدينة السادس من أكتوبر وحتى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، كمرحلة أولى بطول 19 كيلومترا 17 محطة، وذلك بالتعاون مع شركات وطنية مصرية لتنفيذ هذا القطاع، وبالنسبة لمحطة المتحف المصرى الكبير، والتى من المقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال السطحية بها قبل افتتاح المتحف، وكذلك تم استعراض مباحثات تنفيذ الخط السادس مع شركات عالمية كبرى متخصصة فى مجال مترو الأنفاق، والذى من المقرر تنفيذه من الخصوص حتى المعادى الجديدة.

وأوضح أن هناك وسائل أخرى لربط التجمعات بشرق القاهرة مع العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، حيث جارٍ تنفيذ مشروع القطار الكهربائى الخفيف (LRT)، والذى يبدأ من محطة عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى قام الرئيس بوضع حجر الأساس لها العام الماضى ثم شاهد الرئيس بثا حيا من محطة بدر، والتى يتفرع منها القطار الكهربائى شمالا إلى مدينة العاشر من رمضان وجنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتتم اختبارات فحص السكة لهذا المسار.

أما بالنسبة لمشروع المونوريل، والذى يعد من أطول خطوط المونوريل فى العالم بإجمالى أطوال 97 كيلومترا، الجزء الأول شرق النيل، والذى يبدأ من محطة الاستاد وصولا إلى محطة العاصمة الإدارية الجديدة، ليتكامل مع محطة القطار الكهربائى مع محطة مدينة الفنون، أما الجزء الثانى والذى يبدأ من مدينة السادس من أكتوبر ليتكامل مع الخط الثالث فى محطة وادى النيل، كما تم عرض بث حى لإحدى محطات المونوريل من مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام الرئيس السيسى.

وفى إطار اهتمام الدولة بتنفيذ شبكة من القطارات السريعة وفائقة السرعة تم استعراض الأعمال الجارية لتنفيذ شبكة من الخطوط تبلغ أطوالها حوالى 2000 كيلومتر لربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، مرورا بكافة المدن الجديدة سواء فى الدلتا أو فى الصعيد، حيث يبدأ الخط الأول من العين السخنة والعاصمة الإدارية وحتى الإسكندرية والعلمين ومطروح بطول 660 كيلومترا، وتم توقيع العقد وجارٍ التنفيذ على أرض الواقع، أما الخط الثانى "أكتوبر - أسوان" بطول 925 كيلومترا والخط الثالث (الأقصر/ قنا / سفاجا / الغردقة).

وتم استعراض شرح توضيحى عن المحطة التبادلية المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تتكون من مبنى لمحطة القطار الكهربائى الخفيف (LRT)، بالإضافة إلى مبنى إدارى فندقى ومتصل بمحطة المونوريل، بالإضافة إلى موقف لأتوبيس العاصمة حتى تكون محطة متكاملة لجميع وسائل النقل الحديثة.

وقدم وزير النقل المهندس كامل الوزير، على هامش معرض "النقل الذكى"- شرحا توضيحيا عن قطاع النقل البحرى، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإعداد استراتيجية عامة لجميع الموانئ البحرية، ورفع كفاءة ومستوى الأداء بها وتشغيل منظومة تتبع السفن بالمياه الداخلى، والمياه الإقليمية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذلك منح وتجديد التراخيص للسفن المصرية.

وأوضح أن قطاع النقل البحرى يمتلك بنكا للمعلومات أنشئ عام 1996، والذى تم تطويره مؤخرًا ليواكب التحول الرقمى للدولة عن طريق تجميع البيانات بقاعدة بيانات واحدة، من المصادر الأساسية لها بكل دقه، كما تم استعراض أهم إنجازات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والمختصة بتنظيم وإدارة الملاحة فى المياه الإقليمية، بما يضمن تنفيذ الاتفاقيات الدولية مع مصر وتمثيلها فى جميع المحافل الدولية والإشراف على سلامة السفن ومتابعة حالتها الفنية وعدم السماح بإبحارها إلا فى حالة جاهزيتها للإبحار الآمن، وكذلك إصدار جوازات السفر البحرية لجميع العاملين البحارة والضباط والمهندسين.

وأشار إلى أن هيئة السلامة قامت فى إطار التحول الرقمى بإنشاء منظومة السفر البحرى المميكن بدلا من جواز السفر القديم اليدوى، كما أنه جارٍ تطوير فنار بجنوب سيناء بمحافظة البحر الأحمر، وتم عرض أهم مشروعات الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والتى تعد الذراع التجارى لوزارة النقل فى تشغيل محطات التداول، حيث تم استعراض مشروع محطة "تحيا مصر" وتم تنفيذ أعمال المرافق والمبانى الإدارية بالكامل، كما تم التعاقد على المعدات المطلوبة للمحطة بإجمالى 140 معدة، مضيفا أن هناك مشروعات أخرى مثل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ومحطة متعددة الأغراض بميناء السخنة ومحطة لتداول الحبوب بميناء الدخيلة.

وأضاف وزير النقل أن فعاليات المعرض فى دورته الرابعة ستشهد بدءا من غد الإثنين عقد عدد كبير من الندوات الهامة فى مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائى والطرق والكبارى والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، حيث تركز تلك الندوات على أهم المشروعات فى كل قطاع، وأبرز الفرص الاستثمارية به ومساهمتها فى خدمة المواطنين، كما سيتم استعراض أبرز التحديات فى كل قطاع وأساليب حلها والخروج بتوصيات بكيفية التعامل معها بمنتهى الشفافية والوضوح، حيث يشارك فى هذه الندوات كل القائمين على قطاعات وزارة النقل وعدد كبير من الخبراء المتخصصين.

وأوضح أن المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر هذا العام يركزان على عرض كل ما هو جديد فى مشروعات وزارة النقل والمخطط تنفيذها، وكذلك التركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام وهى المستقبل، مشيرًا إلى أن المعرض يشهد فى هذه الدورة عرض نماذج حقيقية من القطار الكهربائى الخفيف (LRT) أمام رواد المعرض كأحد الإنجازات الهامة فى مجال النقل، والتى تشكل تحولا كبيرا فى وسائل المواصلات الصديقة للبيئة والحديثة فى مصر.

وأشار وزير النقل إلى أن رواد المعرض سيشاهدون عرض قطار المونوريل على الهيكل الخرسانى أمام المعرض بقاعة المنارة على محور المشير طنطاوى، مضيفًا أن كل ما يمس حياة المواطن للانتقال لكافة مقاصده "العمل أو الجامعة أو المستشفى أو بيته أو غيرها" من الضرورى أن نطمئنه بأنه يتم توفير وسائل نقل ومواصلات آمنة ومتطورة لانتقالاته.