فيديوجراف.. 12 فحصا طبيا لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فيديوجراف عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأحد، أوضحت فيه خدمات التسجيل والفحص الطبى الشامل لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، تشمل 12 فحصا طبيا، منا قياس العلامات الحيوية للفرد مثل "الضغط، الوزن، الطول، معدل التنفس، الحرارة، النبض"، فحص طبيب الأسرة والفحص البدنى العام، إضافة إلى فحص الأسنان، وفحوصات معملية مثل قياس "نسبة السكر والهيموجلوبين فى الدم، تحديد فصيلة الدم بنظام ABO، تحليل RH".

وأضافت الهيئة، أن الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، تتضمن "تقييم مخاطر السقوط من خلال معرفة السن، نتائج الاختبارات الطبية السابقة، الأدوية الحالية، اختبار حساسية اللمس، اختبار الجلوس والوقوف والتنقل، إضافة إلى تقييم الألم عن طريق معرفة التاريخ المرضى للفرد، خصائص الألم، وكذلك العديد من التقييمات الطبية الأخرى كالتقييم الحسى والحركى للفرد، والتقييم التغذوى، والتقييم النفسى، واختبارات الحساسية".

وأشارت إلى خدمات الفحص الطبى الشامل لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، تتم داخل مراكز ووحدات طب الأسرة المسجل عليها الأفراد والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وهى بورسعيد والأقصر والإسماعيلية حتى الآن، بشكل مجانى.

واستكملت، أن الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، تتم بشكل دورى للاطمئنان على الصحة العامة للمنتفعين، والكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها، خصوصًا الأمراض المزمنة منها لسرعة علاجها أو السيطرة عليها، بما يتماشى مع جهود الدولة والمبادرات الصحية الرئاسية فى الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها للحفاظ على الصحة العامة للأفراد، أساس التنمية الشاملة المستدامة لكل البلاد.

ولفتت الهيئة إلى أنه تتم خدمات تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، من خلال بطاقة الرقم القومى للفرد وشهادات ميلاد الأطفال -إن وُجِّد- وذلك بأقرب مركز أو وحدة طب أسرة لمحل سكن الفرد وأسرته، وتتم بشكل مجانى.

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