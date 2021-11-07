شقة وكرسى متحرك.. الرئيس السيسى يستجيب لاستغاثة مواطنة بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى رامى رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استجاب لاستغاثة المواطنة باتعة السيد إبراهيم، من محافظة البحيرة.





وكتب قائلا: "الرئيس السيسى يستجيب لاستغاثة سيدة ويوجه بتوفير شقة وكرسى متحرك لها". ومن المقرر نقل المواطنة، من خلال سيارة إسعاف إلى مستشفى شبراخيت لعمل الفحوصات اللازمة وتقديم المساعدة الطبية.

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