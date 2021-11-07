ديسمبر المقبل.. إعادة تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى روما وميلان

جدة - نرمين السيد - وأضافت الخطوط الكويتية إن رحلاتها إلى روما سيعاد تشغيلها اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا يومى الأربعاء والجمعة. وأكدت الخطوط أن الرحلات إلى ميلان يعاد تشغيلها اعتبارًا من 2 ديسمبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا يومى الخميس والسبت، وكانت الخطوط الكويتية قد أعادت تشغل وجهات دائمة وصيفية منذ منتصف يونيو الماضى وهى لندن وسراييفو وباريس وجنيف وميونيخ وفرانكفورت وطرابزون وبودروم وتبليسى وملقا والقاهرة، وامستردام، ومومباى ودلهى وكوتشى ومدراس وتريفاندروم وبنغالور وأحمد أباد، وإسلام أباد، ولاهور وكولومبو ودكا ونيويورك وباكو.

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