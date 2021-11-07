وزيرة الهجرة: نستهدف إطلاق المرحلة الثانية لـ”اتكلم عربي” من إكسبو بالإمارات

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تشاوريًا عبر تطبيق "زووم" مع عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، للتنسيق بشأن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 ديسمبر في ضوء انعقاد معرض إكسبو دبي، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، و داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، وذلك فى إطار تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال والشباب المصريين بالخارج.

وقالت وزيرة الهجرة: "الفرصة الآن مواتية في ظل تنظيم الجناح المصري في معرض إكسبو دبي والذي حقق نجاحا كبيرًا، ما يدفعنا إلى الاستفادة من هذا النجاح في زيادة الترويج للمبادرة من خلال عقد ندوة تتحدث عن أهمية اللغة العربية خلال فعاليات المعرض يشارك فيها شخصيات عربية مهمة".

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى سعي وزارة الهجرة إلى أن تنطلق المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربي" وتطبيقها الإلكتروني من معرض "إكسبو دبي" بدولة الإمارات، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وطنية ومهمة لتعريف أولادنا بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة بجانب إنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

من جهته، أوضح الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتي شهدت تفاعلا من الملايين من المشاركين حول العالم من الدول العربية والمصريين بالخارج وراغبي تعلم اللغة العربية، وقد تضمنت إطلاق العديد من الفيديوهات وتطبيق اتكلم عربي.

وتابع سليمان أن عقد ندوة للانطلاق بالمرحلة الثانية من إكسبو دبي 2020، يعزز التعاون العربي، والعمل المشترك لدعم الهوية العربية، بما يستهدف نشر الوعي باللغة العربية وربط الأطفال بجذورهم وتاريخهم، وهو ما نحرص على التوسع في نشره عربيًا.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي ، عن سعادته بهذا الاجتماع مع وزيرة الهجرة، وثمن جهود وزارة الهجرة والمصريين في الخارج في مواصلة تنفيذ فعاليات مبادرة "اتكلم عربي" ورعاية السيد رئيس الجمهورية لها، مؤكدا أن البرلمان العربي داعم للمبادرة منذ البداية، وهنا مشروعات قوانين لتعزيز اللغة العربية والعمل بها وحمايتها، باعتبارها أحد محاور الأمن القومي العربي.

ورحب العسومي بالمشاركة في الإعداد للندوة المرتقبة في اليوم العالمي للغة العربية في معرض "إكسبو دبي" والعمل على إنجاحها، واصفًا ذلك بأنه سلاح عصري مهم لمواجهة طمس الهوية الذي يتعرض له أبناء المنطقة العربية، خاصة في الوقت الحالي حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر بشكل كبير على عقول الأطفال والشباب وصياغة أفكارهم.

وأضاف العسومي أن كل إمكانات البرلمان العربي مسخرة لدعم المبادرة، وقال: "ندرك أن مصر قلب العروبة النابض ونكن الاحترام والتقدير لاهتمامنا بهويتنا وتاريخنا ومبادرة اتكلم عربي تستحق المزيد من الدعم وتسليط الضوء على جهودها".

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الجانبين على إعداد خلية عمل مشتركة للتحضير من أجل إقامة الندوة تحت مظلة مصرية تتناول موضوع اللغة العربية ودورها في الحفاظ على الهوية والقيم العربية.