/660179/تشكيل-مباراة-أتليتيكو-مدريد-وفالنسيا-بالدوري-الإسباني

تنطلق صافرة بداية مباراة أتليتيكو مدريد وفالنسيا في الساعة الخامسة والربع مساء، في لقاء الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وجاء تشكيل الفريقن للقاء اليوم في صراع عمالقة الدوري الإسباني، بين أتليتيكو مدريد وفالنسيا، والتي يدخل فيها الفريقين في محاولة تحقيق الفوز وتعديل مراكزهم في ترتيب الدوري. تشكيل اتليتيكو مدريد: حراسة المرمى: أوبلاك خط الدفاع: هيرموسو - خيمينيز - سافيتش خط الوسط: كاراسكو - دي بول - كوكي - تريبيير خط الهجوم: فيليكس - سواريز ـ كوريا تشكيل فالنسيا في المباراة: فى حراسة المرمى: سيليسين خط الدفاع: جايا - دياخابي - الدريتي - فولكييه خط الوسط: جيومان - راسيتش - سولير - واس خط الهجوم: كوستا ـ غيديش

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